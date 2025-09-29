Bonus sport al via la domanda per la dote famiglia di 300 euro | come farla
Si può presentare da oggi, 29 settembre 2025, la domanda per il bonus sport, la dote famiglia di 300 euro da richiedere mediante il portale dedicato. Si tratta dell’incentivo spettante per l’iscrizione alle attività sportive extrascolastiche dei figli a carico, di età compresa tra sei e 14 anni. L’apertura della piattaforma telematica di domanda segue la fase di adesione delle associazioni sportive (Asd), delle società sportive dilettantistiche (Ssd), degli enti del Terzo settore e delle Onlus di ambito sportivo. Ciascuna di queste entità ha pubblicato l’elenco dei corsi sportivi disponibili su tutto il territorio nazionale, consultabile dalle famiglie per la scelta delle attività da far svolgere ai propri figli. 🔗 Leggi su Lettera43.it
