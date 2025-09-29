È iniziato oggi, lunedì 29 settembre 2025, a partire dalle ore 12, l’accesso al bonus sport. Le famiglie possono presentare domanda per ottenere il contributo economico destinato a sostenere le spese per attività sportive e ricreative rivolte ai minori fino a 300 euro. L’incentivo, valido fino a esaurimento delle risorse disponibili, nasce con l’obiettivo di favorire l’accesso allo Sport anche per i ragazzi provenienti da famiglie a basso reddito, incentivando uno stile di vita sano e contrastando le disuguaglianze nell’attività motoria. Bonus Sport 2025, via alle domande. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari con figli a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni, a condizione che sia presente un Isee minorenni in corso di validità non superiore a 15mila euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bonus sport 2025: al via le procedure per richiedere 300 euro per l’attività sportiva dei figli