Bonus Sport 2025 | al via le domande per il contributo fino a 300 euro per bambini dai 6 ai 14 anni
Da oggi è possibile richiedere il Bonus Sport 2025, un contributo statale destinato a sostenere le famiglie con ISEE basso nelle spese per le attività sportive dei figli tra i 6 e i 14 anni. Le domande si presentano online fino a esaurimento fondi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bonus - sport
Bonus sport 2025, contributo per i figli: da quando le domande per i 300 euro
Bonus Sport da 500 euro per le famiglie di Roma: interessati i giovani dai 5 ai 16 anni con ISEE sotto i 40mila euro
Bonus Sport 2025: contributo fino a 300€ per figli di famiglie a basso reddito
Pinguino Nuoto informa - Abbiamo aderito al Bonus Sport! Potete nuotare con i professionisti della nostra Scuola Federale con il sostegno messo a disposizione dal Governo. Leggete nelle grafiche quali sono le caratteristiche e chi può richiederlo. Il cod - facebook.com Vai su Facebook
Da lunedì 29 settembre le famiglie potranno richiedere il bonus sport 2025 per le attività sportive e ricreative di figli e figlie fino a 14 anni. Si parte dalla scelta dei corsi disponibili: le istruzioni su come presentare domanda - Leggi e prassi /… - X Vai su X
Bonus Sport 2025: al via le domande per il contributo fino a 300 euro per bambini dai 6 ai 14 anni - Da oggi è possibile richiedere il Bonus Sport 2025, un contributo statale destinato a sostenere le famiglie con ISEE basso nelle spese per le attività ... Lo riporta fanpage.it
Bonus Sport 2025, al via le domande: cos'è e come chiederlo - Per accedere alla piattaforma si possono utilizzare SPID o CIE: per verificare il requisito necessario dell’ ... Come scrive tg24.sky.it