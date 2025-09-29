Bonus Sport 2025 300 euro in arrivo | cos’è come si richiede requisiti quando scade la domanda

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 2025 14.46.24 NTW Press – Bonus Sport 2025, via alle domande: fino a 300 euro per favorire l'attività dei minori Bonus Sport 2025, via alle domande: fino a 300 euro per favorire l'attività dei minori. L'incentivo del Dipartimento per lo Sport sostiene le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni e reddito Isee fino a 15mila euro. Lunedì 29 Settembre 2025 14:42 Da oggi, lunedì 29 settembre 2025, a partire dalle ore 12, le famiglie possono presentare domanda per ottenere il Bonus Sport 2025, un contributo economico destinato a sostenere le spese per attività sportive e ricreative rivolte ai minori.

Bonus Sport da 500 euro per le famiglie di Roma: interessati i giovani dai 5 ai 16 anni con ISEE sotto i 40mila euro

