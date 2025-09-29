Bonus Sport 2025 300 euro in arrivo | come richiederli requisiti quando scade la domanda
Bonus Sport 2025, al via le domande da lunedì 29 settembre. In arrivo fino a 300 euro per i bambini tra i sei e i quattordici anni. Come funziona, le novità, i requisiti e quando scade. Il Bonus Sport è un incentivo destinato alle famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni che hanno un reddito Isee fino a 15mila euro. Istituito dal Dipartimento per lo Sport, ha come obiettivo permettere ai più piccoli di dedicarsi alle attività ricreative e allo stesso tempo contrastare le disuguaglianze. – notizie.com La domanda può essere effettuata fino a che non termineranno le risorse stanziate, che ammontano a 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: bonus - sport
Bonus sport 2025, contributo per i figli: da quando le domande per i 300 euro
Bonus Sport da 500 euro per le famiglie di Roma: interessati i giovani dai 5 ai 16 anni con ISEE sotto i 40mila euro
Bonus Sport 2025: contributo fino a 300€ per figli di famiglie a basso reddito
Bonus Sport 2025: al via le domande per il contributo fino a 300 euro per bambini dai 6 ai 14 anni - X Vai su X
Da oggi, lunedì 29 settembre è possibile inviare la domanda per il Bonus Sport 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Bonus Sport 2025 da 300 euro per i figli tra i 6 e i 14 anni con Isee sotto i 15 mila euro: come fare domanda - Dal 29 settembre è attivo il bonus sport 2025: ecco i requisiti, a chi spetta e come richiedere fino a 300 euro per figli tra i 6 e i 14 anni ... Segnala virgilio.it
Fino a 300 euro con il Bonus Sport 2025: come funziona, come richiederlo e chi può beneficiarne - Da oggi è possibile fare domanda per il Bonus Sport 2025: fino a 300 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Riporta rds.it