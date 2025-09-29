Bonus Sport 2025 300 euro in arrivo | come richiederli requisiti quando scade la domanda

Bonus Sport 2025, al via le domande da lunedì 29 settembre. In arrivo fino a 300 euro per i bambini tra i sei e i quattordici anni. Come funziona, le novità, i requisiti e quando scade. Il Bonus Sport è un incentivo destinato alle famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni che hanno un reddito Isee fino a 15mila euro. Istituito dal Dipartimento per lo Sport, ha come obiettivo permettere ai più piccoli di dedicarsi alle attività ricreative e allo stesso tempo contrastare le disuguaglianze. – notizie.com La domanda può essere effettuata fino a che non termineranno le risorse stanziate, che ammontano a 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Notizie.com

