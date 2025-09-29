Bonus elettrodomestici 2025 sconto in negozio fino a 200 euro C’è il Decreto

E’ finalmente approdato in gazzetta il Decreto sul bonus elettrodomestici 2025. Si tratta del provvedimento che spiega come funziona il nuovo contributo introdotto per l’acquisto di forni, frigo, lavatrici (e non solo) da parte dei cittadini e delle cittadine. Per le indicazioni più operative e tutti i dettagli si devono però attendere i decreti direttoriali della Direzione generale del Mimit. Il contributo sarà erogato poi tramite sconto in fattura, direttamente al momento dell’acquisto. Sarà poi il venditore a recuperare i soldi con il consueto metodo del credito di imposta fruibile in compensazione. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Bonus elettrodomestici 2025, sconto in negozio fino a 200 euro. C’è il Decreto

In questa notizia si parla di: bonus - elettrodomestici

Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva davvero. Applia Italia: “Alleggerisce le bollette e aiuta le imprese”

Bonus elettrodomestici: parte a settembre ma, attenzione ai tempi

Bonus elettrodomestici al via: quando inizia e come funziona l’incentivo

Entro fine dicembre debuttano o verranno erogati sei nuovi bonus. Si tratta di misure in arrivo con l’autunno, dal bonus elettrodomestici alla Dote Famiglia per la quale da oggi è possibile presentare domanda. - X Vai su X

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale tutti i dettagli sul Bonus Elettrodomestici, tra voucher digitali e obbligo di smaltimento del vecchio apparecchio - facebook.com Vai su Facebook

Bonus Elettrodomestici 2025: cos’è, come funziona, requisiti e importi - Scopri il Bonus Elettrodomestici 2025: requisiti, importi fino a 200€, elettrodomestici ammessi e come richiederlo tramite voucher e sconto in fattura. Riporta edotto.com

Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta e come richiederlo - Ricordiamo che il bonus, regolato dalla Legge di bilancio 2025 è stato modificato dal Dl Bollette. Scrive fiscoetasse.com