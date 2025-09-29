Bonus cultura da 100 euro | al via le domande per famiglie a basso reddito
Il Ministero della Cultura (MiC) lancia la Carta della Cultura, un'iniziativa pensata per contrastare la povertà educativa e culturale in Italia. Il bonus, del valore di 100 euro in formato digitale, sarà destinato all'acquisto di libri, sia cartacei che digitali, purché dotati di codice Isbn. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
