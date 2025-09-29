Bonus casa riformista Renzi a tutto campo alla vigilia della Leopolda n 13
Quella che ieri era rottamazione oggi vuole essere edificazione del centrosinistra che verrà. Matteo Renzi alla Leopolda numero 13, quindici anni dopo la prima edizione, vuole provare a tir. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: bonus - casa
Lecce, scontro sul Piano casa: bonus demolizioni e incentivi per ricostruire
Bonus casa in scadenza: cosa resta, cosa cambia e quelli che spariranno nel 2026
Bonus casa 2025: fino a quando si possono inviare i dati all’Enea e chi può approfittarne
Prima casa, svolta della Cassazione: bonus anche se è in costruzione - https://laleggepertutti.it/745500_prima-casa-svolta-della-cassazione-bonus-anche-se-e-in-costruzione… - #BonusPrimaCasa #PrimaCasa - X Vai su X
La Legge di Bilancio 2025 ha cambiato il sistema dei bonus legati alla casa e alla ristrutturazione degli immobili. Ecco una per una le novità da conoscere - facebook.com Vai su Facebook
C.sinistra: Renzi, 'con Casa riformista può accadere il miracolo' - "Oggi escono rilevazioni diverse: in Calabria secondo Pagnoncelli è avanti la destra, in Toscana secondo Noto è avanti la sinistra. iltempo.it scrive
Casa Riformista non diventi Casa Vianello - Fa un certo effetto, lo si ammette, ritrovarlo insieme a Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Scrive lanazione.it