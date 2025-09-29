Quinta giornata di campionato, terza partita in una settimana per il San Donato Tavarnelle e la partita contro lo Scandicci è un pareggio tra le mura amiche. A fine gara c’è comunque soddisfazione per entrambe le formazioni, il San Donato Tavarnelle per aver mantenuto la striscia positiva, lo Scandicci per aver portato a casa un punto. Soddisfazione dunque da parte di mister Vitaliano Bonucelli per il San Donato Tavarnelle che prosegue in alto della classifica: solo il Seravezza ha un punto di più. "Si prosegue con la striscia positiva e quindi anche questo contro lo Scandicci è decisamente un buon punto ottenuto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bonuccelli: "Striscia positiva". Taccola: "Soddisfatti del punto"