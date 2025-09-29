Bonanni sicuro | Il Milan credo stia facendo sopra le sue possibilità Napoli e Inter sono più forti

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Bonanni. Ecco il suo parere sul Milan e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bonanni sicuro il milan credo stia facendo sopra le sue possibilit224 napoli e inter sono pi249 forti

© Pianetamilan.it - Bonanni sicuro: “Il Milan credo stia facendo sopra le sue possibilità, Napoli e Inter sono più forti”

In questa notizia si parla di: bonanni - sicuro

bonanni sicuro milan credoBonanni: "Il Milan ha ritrovato serenità e identità, ma Napoli più avanti con l'Inter" - Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, è intervenuto ai microfoni di 'Maracana', in onda su Tmw Radio: Come esce il Bologna dalla sconfitta contro l'Aston ... Secondo tuttonapoli.net

bonanni sicuro milan credoBonanni: "Il Milan non mi ha entusiasmato: ha battuto un buon Bologna, ma rimane un interrogativo" - L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni, ai microfoni di TMW Radio, ha rilasciato queste parole: "Quanto pesa la sconfitta contro la Juventus per l'Inter? Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Bonanni Sicuro Milan Credo