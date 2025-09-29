Bomprezzi Pd | Sapevamo che il percorso era in salita Abbiamo recuperato terreno ma non è bastato
“Sapevamo che il percorso era in salita, seppur con il più forte e autorevole candidato in corsa e con l’alleanza più larga possibile da mettere in campo. Affrontavamo un presidente uscente con una coalizione ben definita in una campagna elettorale corta, estiva e in parte rallentata dalla nota. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Bomprezzi (Pd), 'proseguiamo percorso insieme con Ricci' - "Proseguiamo il percorso che vede Matteo Ricci candidato alla guida della Regione, con determinazione, trasparenza e spirito di squadra". Secondo ansa.it
Chantal Bomprezzi in campo. L’inaugurazione del comitato Pd - Domenica Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Pd delle Marche e capolista del partito nella provincia di Ancona a sostegno del candidato presidente Matteo Ricci, ha inaugurato la sua sede ... Da ilrestodelcarlino.it