Un tempo legate da una profonda amicizia, oggi sembrerebbero più lontane che mai. Elodie ed Emma Marrone, due tra le artiste più amate della scena musicale italiana, sarebbero ai ferri corti. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, esperto di gossip e presenza fissa sui social, che ha riportato un clima tutt’altro che sereno tra le due durante un evento molto seguito. Il sospetto? Che tra Emma ed Elodie si sia consumato un nuovo strappo, riportando in superficie vecchie tensioni mai realmente superate. Dietro l’apparente cordialità, tra le due – pare – sia calato un freddo silenzio. Tra Emma ed Elodie è gelo totale: cosa succede?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Bomba su Elodie ed Emma: pare che abbiano litigato e non si parlino più, tra loro è gelo, ma perché?