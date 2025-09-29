Bomba su Elodie ed Emma | pare che abbiano litigato e non si parlino più tra loro è gelo ma perché?
Un tempo legate da una profonda amicizia, oggi sembrerebbero più lontane che mai. Elodie ed Emma Marrone, due tra le artiste più amate della scena musicale italiana, sarebbero ai ferri corti. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, esperto di gossip e presenza fissa sui social, che ha riportato un clima tutt’altro che sereno tra le due durante un evento molto seguito. Il sospetto? Che tra Emma ed Elodie si sia consumato un nuovo strappo, riportando in superficie vecchie tensioni mai realmente superate. Dietro l’apparente cordialità, tra le due – pare – sia calato un freddo silenzio. Tra Emma ed Elodie è gelo totale: cosa succede?. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: bomba - elodie
Elodie e Iannone: scoppia la bomba! L’ipotesi del tradimento e il fantasma dell’ex
Fabrizio Corona lancia una bomba gossip: “Elodie e Belen hanno fatto sesso”
"Ci piacerebbe comprare casa, qui a Milano. Infine, vorremmo avere anche un figlio. Penso che per ogni coppia un figlio sia il suggello ideale e penso che un figlio mio farebbe molto felice mia madre, mio padre e la mia amata sorella Elodie" Fey Di Patrizi, la - facebook.com Vai su Facebook
"Gelo tra Emma ed Elodie nel backstage, i colleghi erano sconvolti": il retroscena - L'episodio a Napoli, in occasione della terza edizione di Una Nessuna Centomila, ... today.it scrive
Elodie e Emma, “gelo dietro le quinte, i colleghi si guardavano straniti” - Elodie e Emma Marrone si sono riviste ad un concerto ma tra le due c’è ancora tensione e astio dopo le vecchie ruggini del passato ... Secondo dilei.it