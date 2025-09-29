Bomba d’acqua su Porto San Giorgio | Chiederemo lo stato di emergenza
Strade provinciali come fiumi di fango nell’entroterra e sottopassi, garage, seminterrati e scuole, allagati sulla costa. Questo il bilancio del maltempo che ha colpito il Fermano nella tarda serata di sabato con intensità variabile da zona a zona. La più colpita è stata la città di Porto San Giorgio, il cui sindaco Valerio Vesprini, ha attivato la sala Coc e anticipato la richiesta dello stato di emergenza. Le precipitazioni abbondanti e la difficoltà dello smaltimento delle acque, hanno infatti provocato l’allagamento di tutti i sottopassi della zona sud della città e l’inondazione di numerosi garage con conseguenti danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
