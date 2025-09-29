Bolzano weekend di controlli | due arresti e quattro denunce tra rapine furti e droga

Due arresti e quattro denunce a Bolzano dopo i controlli straordinari delle forze dell'ordine contro la malamovida e i reati nel weekend. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bolzano, weekend di controlli: due arresti e quattro denunce tra rapine, furti e droga

In questa notizia si parla di: bolzano - weekend

Meteo, temporali e grandine in arrivo: allerta a Milano, Torino, Genova, Trieste e Bolzano. Al Sud ancora caldo record, ma dal weekend cambia tutto

Bolzano, weekend di malamovida: due arresti e tre denunce tra aggressioni, rapina e droga

Weekend di terrore a Bolzano, furti e aggressioni: due arresti e una denuncia

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI A Bolzano e Caldaro questo weekend del 20 e 21 settembre, sono scesi in campo i nostri aquilotti, ecco alcuni dei risultati da sottolineare 2 record sociali migliorati: Cesare Franceschini nel peso si migliora di gara in - facebook.com Vai su Facebook

Bolzano, weekend di controlli: due arresti e quattro denunce tra rapine, furti e droga - Due arresti e quattro denunce a Bolzano dopo i controlli straordinari delle forze dell'ordine contro la malamovida e i reati nel weekend. Lo riporta virgilio.it

Bolzano, due arresti e quattro denunce nei controlli anti-malamovida - Task force interforze in centro e nelle aree sensibili: fermati due rapinatori al Talvera e denunciate quattro persone in altri episodi. Da altoadige.it