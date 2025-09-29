Bollette della luce le tariffe stanno davvero scendendo nella Tuscia?

Con le nuove tariffe dell’energia elettrica per il quarto trimestre dell’anno, la bolletta media della luce degli utenti vulnerabili, considerato un consumo pari a 2.000 kWh annui a famiglia e nell’ipotesi di prezzi costanti, si attesta a 575 euro, equivalente a una minore spesa annua pari a -47. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

