Bollette della luce le tariffe stanno davvero scendendo nella Tuscia?

Viterbotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con le nuove tariffe dell’energia elettrica per il quarto trimestre dell’anno, la bolletta media della luce degli utenti vulnerabili, considerato un consumo pari a 2.000 kWh annui a famiglia e nell’ipotesi di prezzi costanti, si attesta a 575 euro, equivalente a una minore spesa annua pari a -47. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

