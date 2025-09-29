Boffalora sopra Ticino, 22 settembre 2025 – L’accoltellamento in pieno giorno, durante un'occasione di festa, sotto gli occhi di decine di persone, aveva scioccato tutto il paese. Ora, poco più di una settimana dopo i fatti, il responsabile della violenta aggressione è stato arrestato. Viene definitivamente risolto il caso di una donna kosovara di 35 anni, ferita alle braccia e al torace la mattina del 21 settembre. Subito le indagini si erano concentrate sul marito, irreperibile sin dal momento in cui la donna aveva chiesto aiuto, parlando successivamente di traumi conseguenza di un'improbabile caduta dalle scale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Boffalora: accoltella la moglie alla festa patronale e fugge in Kosovo, arrestato