Bocce successo per la coppia Pareschi-Maggi | conquistato il tricolore paralimpico

Ferraratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di allenamenti e sacrifici da parte di atleti e tecnici della Bocciofila La Ferrarese, è arrivato un emozionante successo con i due portacolori del movimento paralimpico estense, Mario Maggi e Marco Pareschi.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayConvocati dal comitato regionale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: bocce - successo

Bocce. Titolo tricolore per la Ferrarese. Brindano Andreasi e Colombo - Il tricolore di bocce, specialità Raffa, è tornato a Ferrara, grazie alla vittoria della coppia dell’Asd La Ferrarese, formata ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

