Durante l'evento BLUELOCK EGOIST FESTA 2025 in Giappone, è stato rivelato che il fenomeno globale Blue Lock avrà una terza stagione animata e un film live-action in uscita nell'estate 2026, distribuito da Toho per coincidere con i Mondiali. Il mondo di Blue Lock non accenna a rallentare la sua corsa. Dopo aver conquistato pubblico e critica con due stagioni e un film animato, la serie di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura si prepara a un'espansione senza precedenti, che unisce anime e cinema live-action. L'universo di Blue Lock si espande con la stagione 3 La terza stagione di Blue Lock è ufficialmente in produzione e porterà sullo schermo l'arco narrativo della Neo Egoist League, un capitolo cruciale del manga originale in cui i protagonisti si troveranno a misurarsi con squadre composte da talenti provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Blue Lock: l’anime sportivo fenomeno di Crunchyroll annuncia la terza stagione e un film live-action

