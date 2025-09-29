Bloccati nell' oscurità a 2mila metri | tratti in salvo otto persone e un cane

Leccotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento degli uomini del Soccorso alpino, nella tarda serata di domenica, per il recupero di otto persone e di un cane nella zona del Monte Rotondo a Premana, a circa 2.000 metri di quota.Il gruppo ha chiesto aiuto, allertando il 112, in quanto impossibilitato a proseguire nell'oscurità. Sul. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bloccati - nell

Abusivi nell'area di cantiere: bloccati i lavori di restyling dell'ex dormitorio

Bloccati su in isolotto nell'Adige, due ragazzi vengono portati in salvo dai vigili del fuoco

Bloccati con le auto nell’area portuale, esplode la protesta

Cerca Video su questo argomento: Bloccati Nell Oscurit224 2mila