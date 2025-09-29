Blitz dell’Ostiamare Atletico Ascoli ko Seccardini in bilico
ATLETICO 0 OSTIAMARE 2 ATLETICO: Di Giorgio, Feltrin, Forgione (22’pt Vechiarello), Belloni (36’st Didio), Coppola (34’st Muro), Minicucci, Sbrissa (28’st Maio), De Santis (8’st D’Alessandro), Sardo, Bucco, Mazzarini. A disp. Galbiati, Nonni, Antoniazzi, Carbone. All. Seccardini. OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (15’st Gueye), Badje (28’st Pontillo), Lazzeri, Greco (41’st Cinque), Vagnoni (28’st Marrali), Tesauro (28’st Menichelli). A disp. Midio, Baldassi, Felici, Spinosa. All. D’Antoni. Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme. Reti: 22’pt Greco (O) e 45’st Gueye (O). Note: spettatori 200 circa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L'Ancona "da viaggio" funziona: dopo il blitz di Termoli bis a Castel di Lama, Atletico Ascoli piegato 2-1 - I dorici fanno il pieno nel primo derby stagionale in campionato: sbloccano il punteggio nel recupero del primo tempo con Cericola, raddoppiano nella ripresa con Gelonese e controllano il ritorno dei ... Lo riporta anconatoday.it
Atletico Ascoli, domani test con la Sangiustese. Cena con Faraotti - Ultimi due giorni di allenamenti nel ritiro dell’Hotel Brunforte a Sarnano per i 26 atleti convocati da mister Simone Seccardini per questa fase finale della preparazione al prossimo campionato di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it