Blitz delle attiviste a Nerviano contro Leonardo | catene e striscioni per fermare le forniture militari a Israele

Sette attiviste di Palestine Action Italia e Ultima Generazione hanno bloccato l’ingresso della sede Leonardo di Nerviano per denunciare la complicità dell’azienda nelle forniture militari a Israele.. Nerviano 29 settembre 2025 – Questa mattina intorno alle 7.40 sette attiviste di Palestine Action Italia e Ultima Generazione hanno bloccato l’ingresso principale della sede di Nerviano della Leonardo Spa incatenandosi al cancello e mostrando dei banner con scritto Palestina Libera. Le manifestanti si sono confrontati e hanno dialogato con i dipendenti dello stabilimento; un lavoratore dello stabilimento si è anche unito alle manifestanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it