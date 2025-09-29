Blitz delle attiviste a Nerviano contro Leonardo | catene e striscioni per fermare le forniture militari a Israele

29 set 2025

Sette attiviste di Palestine Action Italia e Ultima Generazione hanno bloccato l’ingresso della sede Leonardo di Nerviano per denunciare la complicità dell’azienda nelle forniture militari a Israele.. Nerviano   29 settembre 2025 – Questa mattina intorno alle 7.40 sette attiviste di  Palestine Action Italia  e  Ultima Generazione  hanno bloccato l’ingresso principale della sede di Nerviano della Leonardo Spa incatenandosi al cancello e mostrando dei banner con scritto  Palestina Libera. Le manifestanti si sono confrontati e hanno dialogato  con i dipendenti dello stabilimento;  un lavoratore dello stabilimento   si è anche unito alle manifestanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

