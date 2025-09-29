Blitz alla Leonardo attiviste si incatenano ai cancelli | Palestina Libera
Si sono incatenate ai cancelli, bloccando l'accesso e hanno esposto uno striscione: “Palestina libera”. È il blitz di Palestine Action Italia e Ultima Generazione andato in scena alle 7.40 di lunedì 29 settembre, a Nerviano (Milano), fuori dalla sede della Leonardo Spa. Sette attiviste hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
