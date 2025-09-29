Blanca torna in tv senza Linneo | location genovesi e anticipazioni sulla terza stagione

Genovatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna stasera, lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Rai 1, la terza stagione di ‘Blanca’. Parliamo della fortunata serie televisiva Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, girata a Genova e in Liguria, con Maria Chiara Giannetta, Enzo Paci e Giuseppe Zeno.Blanca 3 al via, le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blanca - torna

Torna Blanca su Rai 1 e cambia tutto: perdita, paura e un nuovo amore. Cosa aspettarci dalla nuova stagione

blanca torna tv senzaBlanca 3, la prima puntata con Genova protagonista su Rai 1 (senza Linneo). Le novità - una produzione Lux Vide, società del gruppo Freemantle, in collaborazione c ... Si legge su mentelocale.it

blanca torna tv senzaBlanca, su Rai 1 la terza stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta - La terza stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca Torna Tv Senza