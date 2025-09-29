Blanca torna in tv senza Linneo | location genovesi e anticipazioni sulla terza stagione
Torna stasera, lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Rai 1, la terza stagione di ‘Blanca’. Parliamo della fortunata serie televisiva Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, girata a Genova e in Liguria, con Maria Chiara Giannetta, Enzo Paci e Giuseppe Zeno.Blanca 3 al via, le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: blanca - torna
Torna Blanca su Rai 1 e cambia tutto: perdita, paura e un nuovo amore. Cosa aspettarci dalla nuova stagione
Da lunedì 29 settembre, Caffè Motta torna protagonista in TV Saremo on air su Rai 1 con un product placement nella terza stagione di Blanca, la fiction di successo che ha conquistato milioni di telespettatori. Per 6 puntate, ogni lunedì in prima serata, i prota - facebook.com Vai su Facebook
Torna #Blanca ma la troveremo molto cambiata.... da lunedì su @Rai1 Ne abbiamo parlato con @ChiaraGiannetta e @giuseppezeno12 - X Vai su X
Blanca 3, la prima puntata con Genova protagonista su Rai 1 (senza Linneo). Le novità - una produzione Lux Vide, società del gruppo Freemantle, in collaborazione c ... Si legge su mentelocale.it
Blanca, su Rai 1 la terza stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta - La terza stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Secondo gazzetta.it