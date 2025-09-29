Blanca Cane 3 cast completo gli attori dell’episodio 1

Blanca Cane 3 cast dell’episodio 1 della terza stagione. Cane 3 è l’episodio 1 di Blanca 3. La puntata di esordio della terza stagione diretta da Nicola Abbatangelo. Ecco il cast completo di Blanca Cane 3, tutti gli attori e i nuovi personaggi Blanca 3 cast completo. Maria Chiara Giannetta – Blanca Ferrando. Giuseppe Zeno – Ispettore Michele Liguori. Enzo Paci – Vicequestore Mauro Bacigalupo. Gualtiero Burzi – Nanni. Michela Cescon – Stella. Ugo Dighero – Leone Ferrando (padre di Blanca). Federica Cacciola – Stella. Sara Ciocca – Lucia. Chiara Baschetti è Veronica. Blanca 3 nuovi personaggi. Domenico Diele – Domenico Falena, contractor della Superba Security Group. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Blanca “Cane 3” cast completo, gli attori dell’episodio 1

Blanca 3: Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno presentano la terza stagione della serie, con una Blanca triste e Cane 3

Blanca 3, addio Linneo nella terza stagione. L'arrivo di Cane 3 spiegato dal regista: "È stata una necessità"

Blanca 3: trama, cast e curiosità sulla puntata Cane 3

