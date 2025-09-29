Blanca 3 | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Blanca 3: trama, cast, location, attori, personaggi, quante puntate e streaming Rai 1. Da lunedì 29 settembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1, a due anni di distanza dalla seconda stagione, va in onda Blanca 3, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Torna la consulente più colorata e intuitiva, ma molte cose sono cambiate. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. Maria Chiara Giannetta indossa ancora una volta le felpe colorate e l’atteggiamento scanzonato di Blanca, ma rivela un’inedita fragilità perché questa volta la consulente cieca ha paura del buio e del futuro. 🔗 Leggi su Tpi.it

