Blanca 3 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Tpi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Stasera, 29 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1, a due anni di distanza dalla seconda stagione, va in onda la prima puntata di Blanca 3, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1 a partire dal 29 settembre. Blanca 3 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

