Blanca 3 stasera in tv | anticipazioni nuovo cast e addii

La frangetta c’è, le felpe colorate anche. Ma qualcosa è profondamente cambiato in Blanca Ferrando, la protagonista della serie campione d’ascolti di Rai 1. Con il debutto stasera alle 21:30 della terza stagione di Blanca, il pubblico ritroverà Maria Chiara Giannetta nei panni dell’investigatrice non vedente dotata di un talento unico per il décodage audio, ma lo farà sotto una nuova luce: quella dell’incertezza, della fragilità e del cambiamento. Un ritorno attesissimo. Dopo il successo delle prime due stagioni, Blanca 3 arriva in prima serata con sei serate e dodici episodi che promettono colpi di scena, nuovi personaggi e un’evoluzione profonda per la protagonista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

