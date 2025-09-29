Blanca 3 | quante puntate sono e quando finisce
Finalmente l'attesa è terminata: oggi, lunedì 29 settembre 2025 su Rai 1, riparte "Blanca", la serie che ha saputo regalare ai telespettatori il giallo e l'ironia, la riflessione e l'emozione conquistando un pubblico ampio e appassionato. Maria Chiara Giannetta torna nei panni della consulente. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: blanca - quante
Blanca 3: quante puntate, durata e quando finisce la terza stagione
BLANCA! Arriva la nuova stagione dell'amatissima fiction Rai con Maria Chiara Giannetta! #blanca #blanca3 - facebook.com Vai su Facebook
Blanca 3: quante puntate, durata e quando finisce la terza stagione - Blanca 3: quante puntate, durata e quando finisce la terza stagione della serie di Rai 1 in onda in prima visione dal 29 settembre 2025 ... Da tpi.it
Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce - Tutto pronto per il grande ritorno dell’amata fiction Rai che vede protagonista una giovane consulente cieca dalle doti straordinarie: cosa vedremo. Scrive libero.it