Blanca 3 | quante puntate sono e quando finisce

Finalmente l'attesa è terminata: oggi, lunedì 29 settembre 2025 su Rai 1, riparte "Blanca", la serie che ha saputo regalare ai telespettatori il giallo e l'ironia, la riflessione e l'emozione conquistando un pubblico ampio e appassionato. Maria Chiara Giannetta torna nei panni della consulente. 🔗 Leggi su Today.it