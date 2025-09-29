Blanca 3 | quante puntate durata e quando finisce la terza stagione

. Quante puntate sono previste per Blanca 3, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda il 29 settembre; la sesta e ultima il 3 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: 29 settembre. Seconda puntata: 6 ottobre. Terza puntata: 13 ottobre. Quarta puntata: 20 ottobre. Quinta puntata: 27 ottobre. Sesta puntata: 3 novembre. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Blanca 3? Appuntamento in prima visione a partire dal 29 settembre per sei puntate. 🔗 Leggi su Tpi.it

