Blanca 3 | qual è la razza di Cane 3 il successore di Linneo nella serie RAI?

Cane 3 è la fedele e vivace nuova guida a quattro zampe di Blanca nella terza stagione della serie RAI, una presenza che la protagonista faticherà a gestire dopo la perdita di Linneo Quando Blanca 3 comincerà - stasera su Rai 1 alle 21:30 - gli spettatori, come la protagonista, dovranno dire addio alla possibilità di rivedere Linneo, il bulldog americano a cui Blanca era tanto affezionata. Ed ecco così che, di fronte alla necessità di un nuovo cane guida, anche il pubblico, nella pirma puntata, potrà fare la conoscenza di Cane 3, che per il momento non ha ancora un nome, se non, appunto, questo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

