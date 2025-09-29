La serie televisiva Blanca, tra le produzioni più apprezzate del prime time di Rai 1, si prepara a fare il suo ritorno con una nuova stagione ricca di suspense e colpi di scena. La protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta, è un personaggio femminile forte e originale, che unisce la sua condizione di cecità a un talento investigativo fuori dal comune. In questo contesto, vengono approfonditi i dettagli sulla messa in onda della terza stagione e sui contenuti che caratterizzeranno gli episodi. quando va in onda la terza stagione di blanca: data di debutto. Blanca 3 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto televisivo di Rai 1. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Blanca 3: programmazione e quando va in onda