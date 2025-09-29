Blanca 3 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

. Stasera, 29 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Blanca 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. In tutto sono previste sei puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel corso della prima puntata, dal titolo Cane 3, per la prima volta, Blanca sembra avere paura del buio: fatica ad accettare il suo nuovo cane guida – non gli dà nemmeno un nome, chiamandolo solo Cane 3 – mentre Liguori, ancora insieme alla fidanzata Veronica, forse è pronto a prendere una decisione per il futuro che potrebbe cambiare tutto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

