‘Blanca 3’ le anticipazioni | cosa succede nelle nuove puntate

Genova, 29 settembre 2025 – Riparte questa sera 29 settembre la messa in onda di 'Blanca'. La fiction italiana con Maria Chiara Giannetta nei panni della consulente non vedente della polizia e specializzata in decodifica di file audio, nata dalla penna di Patrizia Rinaldi. Lo spettacolo, arrivato alla terza stagione, può contare sul grande affetto del pubblico e su un cast di grande pregio che si arricchisce di nomi nuovi in??queste puntate del terzo capitolo. Ecco cosa aspettarci dai prossimi episodi. Dove eravamo rimasti. Se nella prima stagione Blanca Ferrando era riuscita a sciogliere alcuni nodi legati al suo passato, nella seconda si era certamente proiettata verso il futuro.

