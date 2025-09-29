Blanca 3 la prima puntata della terza stagione | trama cast e personaggi con Maria Chiara Giannetta

Lunedì 29 settembre parte la terza stagione di Blanca, in prima visione su Rai1, per sei puntate. La detective ipovedente tornerà, ma senza Linneo, e dovrà fare i conti con la sofferenza provata sul finire della precedente stagione. Ci saranno nuovi ingressi nel cast e forse anche un nuovo amore per la protagonista. 🔗 Leggi su Fanpage.it