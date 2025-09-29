Blanca 3 intervista a Maria Chiara Giannetta | Blanca mi ha insegnato ad essere leggera L’arrivo di Domenico non offuscherà la passione che prova per Liguori E sulla quarta stagione fa una rivelazione inaspettata

Superguidatv.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blanca ” torna su Raiuno con la sua terza stagione e, questa volta, tutto cambierà. La fiction, realizzata da Lux Vide (del gruppo Fremantle) insieme a Rai Fiction e con la regia di Nicola Abbatangelo, andrà in onda da lunedì 29 settembre in prima serata. Sei nuovi episodi ricchi di colpi di scena, emozioni intense e un mistero che accompagnerà l’intero arco narrativo. Nella terza stagione di Blanca, la protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta ci apparirà profondamente cambiata rispetto a come l’abbiamo conosciuta finora, e non si tratta solo del suo nuovo stile. Da sempre istintiva e impulsiva, abituata a vivere senza paracadute, Blanca ora si trova in un momento di crisi personale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

blanca 3 intervista a maria chiara giannetta blanca mi ha insegnato ad essere leggera l8217arrivo di domenico non offuscher224 la passione che prova per liguori e sulla quarta stagione fa una rivelazione inaspettata

© Superguidatv.it - “Blanca 3”, intervista a Maria Chiara Giannetta: “Blanca mi ha insegnato ad essere leggera. L’arrivo di Domenico non offuscherà la passione che prova per Liguori”. E sulla quarta stagione fa una rivelazione inaspettata

In questa notizia si parla di: blanca - intervista

Blanca 3: la nostra intervista ai protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno

Blanca: Maria Chiara Giannetta racconta la stagione più difficile nell’intervista esclusiva

blanca 3 intervista mariaBlanca 3: la nostra intervista ai protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno - Domani sera, su Rai 1 in prima serata, torna la serie Blanca, arrivata alla terza stagione. Scrive msn.com

blanca 3 intervista mariaBlanca 3, la prima puntata con Genova protagonista su Rai 1 (senza Linneo). Le novità - una produzione Lux Vide, società del gruppo Freemantle, in collaborazione c ... Riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca 3 Intervista Maria