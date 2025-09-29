“ Blanca ” torna su Raiuno con la sua terza stagione e, questa volta, tutto cambierà. La fiction, realizzata da Lux Vide (del gruppo Fremantle) insieme a Rai Fiction e con la regia di Nicola Abbatangelo, andrà in onda da lunedì 29 settembre in prima serata. Sei nuovi episodi ricchi di colpi di scena, emozioni intense e un mistero che accompagnerà l’intero arco narrativo. Nella terza stagione di Blanca, la protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta ci apparirà profondamente cambiata rispetto a come l’abbiamo conosciuta finora, e non si tratta solo del suo nuovo stile. Da sempre istintiva e impulsiva, abituata a vivere senza paracadute, Blanca ora si trova in un momento di crisi personale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Blanca 3”, intervista a Maria Chiara Giannetta: “Blanca mi ha insegnato ad essere leggera. L’arrivo di Domenico non offuscherà la passione che prova per Liguori”. E sulla quarta stagione fa una rivelazione inaspettata