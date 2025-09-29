blanca 3 in arrivo su rai 1 dal 29 settembre

annuncio ufficiale e conferma della terza stagione di blanca. La produzione della serie Blanca ha annunciato la realizzazione della sua terza stagione. Questa nuova tranche di episodi è frutto della collaborazione tra Lux Vide, società appartenente al gruppo Fremantle, e Rai Fiction. La direzione dei nuovi episodi è stata affidata a Nicol Abbatangelo, mentre la sceneggiatura è curata da Mario Ruggeri e Alessandro Sermoneta. I risultati di ascolto ottenuti dalla seconda stagione, con una media superiore al 23% di share nelle prime puntate, hanno reso evidente l’interesse del pubblico verso questa fiction. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

