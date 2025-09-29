Blanca 3 il cast della nuova stagione e anticipazioni della prima puntata

Su Rai 1 torna una delle fiction più apprezzate degli ultimi anni. Da lunedì 29 settembre 2025 spazio per Blanca 3, in prima serata con Maria Chiara Giannetta alle prese con alcune new entry nel cast. Ecco tutto quello che sappiamo, tra anticipazioni, personaggi e una domanda che tutti si fanno su Linneo: perché non c’è più. Blanca 3 cast. Di stagione in stagione, è necessario apportare qualche cambiamento. Dopo le prime due annate, servite anche ad affezionarci ai personaggi, ecco che in Blanca 3 arrivano Domenica Diele (interpreta Domenica Falena) ed Matilde Gioli (interpreta Eva Feraldi). E tutti gli altri? Maria Chiara Giannetta è Blanca, giovane non vedente (dai 13 anni) consulente di Polizia. 🔗 Leggi su Dilei.it

