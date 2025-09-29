. Attori e personaggi. Qual è il cast (attori) completo di Blanca 3, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1 il lunedì sera? Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della fiction, come Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Non mancheranno però importanti new entry. La regia è di Nicola Abbatangelo. Vediamo insieme i nuovi personaggi. Nuovi personaggi. Domenico Falena – 40 anni (interpretato da Domenico Diele ) Scarponi da guerra e sguardo di chi è abituato a gestire le emozioni, Domenico Falena non è un uomo ordinario. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Blanca 3: il cast completo della terza stagione