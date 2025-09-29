Blanca 3 dove eravamo rimasti | il riassunto della seconda stagione

. Ricomincia lunedì 29 settembre 2025 su Rai 1 Blanca, con la terza stagione. Ma dove eravamo rimasti al termine della seconda stagione della fiction di successo interpretata da Maria Chiara Giannetta? Ricapitoliamo la situazione in modo da arrivare preparati per i nuovi episodi di Blanca 3. Il finale della seconda stagione aveva congelato il rapporto tra Blanca e Liguori: lui ha scelto di convivere con Veronica, lei ha finto di poter archiviare un sentimento che, in realtà, continua a pulsare per entrambi. Sul fronte professionale, il talento sensoriale della consulente ha trasformato San Teodoro in un laboratorio d’indagine atipico, sospeso tra procedure e intuizioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

