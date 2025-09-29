Blanca 3 dove eravamo rimasti | il riassunto della seconda stagione
. Ricomincia lunedì 29 settembre 2025 su Rai 1 Blanca, con la terza stagione. Ma dove eravamo rimasti al termine della seconda stagione della fiction di successo interpretata da Maria Chiara Giannetta? Ricapitoliamo la situazione in modo da arrivare preparati per i nuovi episodi di Blanca 3. Il finale della seconda stagione aveva congelato il rapporto tra Blanca e Liguori: lui ha scelto di convivere con Veronica, lei ha finto di poter archiviare un sentimento che, in realtà, continua a pulsare per entrambi. Sul fronte professionale, il talento sensoriale della consulente ha trasformato San Teodoro in un laboratorio d’indagine atipico, sospeso tra procedure e intuizioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: blanca - eravamo
È morta Claudia Cardinale! Un pezzo di storia del cinema, la mia attrice preferita, un amore virtuale che mi porto appresso dalla più tenera gioventù. Eravamo in piazza ad Aci Bonaccorsi con Tano Leone (u pitturi) in una afosa serata d'estate di 60 anni fa ed i - facebook.com Vai su Facebook
“Blanca” riparte, dove eravamo rimasti e le novità. Giannetta: “Ecco Ronda spelacchiata come me” - Da questa sera su Rai1 la serie poliziesca con protagonista Maria Chiara Giannetta. Come scrive repubblica.it
Blanca 3: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione - Blanca 3: trama, cast, location, quante puntate e streaming, personaggi, attori, new entry, episodi, durata, dove eravamo rimasti, Rai 1 ... Lo riporta tpi.it