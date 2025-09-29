Blanca 3 anticipazioni seconda puntata di lunedì 6 ottobre | la gelosia di Liguori e il dolore di Blanca
Le anticipazioni della seconda puntata di Blanca 3, in onda lunedì 6 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Nel nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Matilde Gioli si indagherà sulla morte di una psicologa. Blanca affronterà importanti dolori personali. Liguori sarà sempre più geloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: blanca - anticipazioni
Blanca 3, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni
Blanca 3, anticipazioni prima puntata di lunedì 29 settembre 2025
Blanca 3, anticipazioni prima puntata del 29 settembre 2025
Blanca torna in tv senza Linneo: location genovesi e anticipazioni sulla terza stagione https://ift.tt/8zFnQkd https://ift.tt/zSVTP1N - X Vai su X
La terza stagione della fiction "Blanca" torna dal 29 Settembre su RAI 1. La protagonista sarà diversa da come la ricordavamo. #tvblog #anticipazioni #blanca - facebook.com Vai su Facebook
Blanca 3 anticipazioni seconda puntata, 6 ottobre - Tutte le anticipazioni sulla seconda puntata di Blanca 3 in onda lunedì 6 ottobre su Rai 1: Blanca affronta nuove indagini e un incontro decisivo con sua madre Nadia. ciakgeneration.it scrive
Blanca 3, le anticipazioni delle puntate - Blanca 3, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da lunedì 29 settembre 2025 in prima visione su Rai 1. Come scrive tvserial.it