Sono tante le questione di cui deve occuparsi Blanca (Maria Chiara Giannetta) nella terza stagione della serie Rai di cui è protagonista. Ci sono i casi investigativi sui quali deve concentrarsi ma c’è anche un privato complicato che la distrae, un privato fatto di ricordi a volte troppo struggenti, a volte peggio. Ricordi “fastidiosi” come quelli che la legano al collega Liguori (Giuseppe Zeno), che nella precedente stagione aveva scelto di stare con un’altra donna ma ora è follemente geloso del rapporto tra Blanca e Domenico (Domenico Diele). E i ricordi dolorosi legati alla madre Nadia (Michela Cescon) che, dopo averla abbandonata quand’era piccola, era tornata nella vita della figlia solo per carpirle informazioni su una pericolosa indagine: nella prossima puntata, le due donne si rincontreranno in carcere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Blanca 3, anticipazioni seconda puntata di lunedì 6 ottobre 2025