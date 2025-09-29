Blanca 3 anticipazioni prima puntata di lunedì 29 settembre 2025

Per il pubblico di Rai 1 è arrivato il momento di riabbracciare Blanca, la consulente di Polizia ipovedente che Maria Chiara Giannetta ha portato per la prima volta in tv nel 2021. Un personaggio complesso per una serie originale e fuori dagli schemi, che in questa terza stagione si arricchirà di nuovi personaggi tra i quali il nuovo cane guida della protagonista. E’ proprio intorno al legame tra i due che verterà la prima delle sei puntate, in onda questa sera alle 21.30 circa. Dell’ uscita di scena di Linneo abbiamo già scritto ma, affinché siate emotivamente preparati a quanto andrà in onda, vi avvisiamo che lo storico compagno a quattro zampe di Blanca non ci sarà più in quanto morto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Blanca 3, anticipazioni prima puntata di lunedì 29 settembre 2025

In questa notizia si parla di: blanca - anticipazioni

Blanca 3, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni

La terza stagione della fiction "Blanca" torna dal 29 Settembre su RAI 1. La protagonista sarà diversa da come la ricordavamo. #tvblog #anticipazioni #blanca - facebook.com Vai su Facebook

#Blanca3: Le anticipazioni della terza stagione #mariachiaragiannetta #giuseppezeno #29settembre - X Vai su X

Blanca 3 svela tutto: anticipazioni, location e che fine ha fatto il cane guida Linneo - Tutte le anticipazioni di Blanca 3 su Rai 1, le location della nuova stagione e la verità sulla scomparsa del cane guida Linneo. Scrive donnaglamour.it

Blanca, anticipazioni prima puntata: dal lutto al nuovo cane, da Liguori (Giuseppe Zeno) alle new entry (Matilde Gioli e Domenico Diele) - Sarà una Blanca molto diversa quella che torna da stasera, lunedì 29 settembre, su Rai1 in sei prime serate: le nuove puntate della terza stagione della fiction con Maria ... Come scrive msn.com