Blackout e missili | Mosca alza il tiro Kiev attende i Tomahawk

Nella notte, una raffica di ordigni ha ridisegnato la mappa della guerra in Ucraina: pioggia di missili, droni kamikaze, blackout mirati. Il Cremlino alza la posta, Kiev risponde con fermezza e guarda a Washington in cerca di un sostegno decisivo. Le informazioni – verificate con l’agenzia stampa Adnkronos – offrono il quadro di un conflitto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Blackout e missili: Mosca alza il tiro, Kiev attende i Tomahawk

Tg3. . Nuova ondata di attacchi con centinaia di droni e missili sull'Ucraina. Quattro le vittime, tra cui una dodicenne. La Polonia fa decollare i caccia. Mosca: "Abbiamo colpito obiettivi militari". Giammarco Sicuro per il Tg3 delle 19 del 28 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Droni russi, allarme di Zelensky: «L’Italia è la prossima. Mosca sta per attaccare un altro paese europeo» - Volodymyr Zelensky ripete da giorni un monito: «Mosca non si ferma, sta per attaccare un altro Paese europeo». Lo riporta ilmessaggero.it

Kiev, 'risposta forte a Mosca o missili ancora più lontano' - Kiev ha affermato che Vladimir Putin continua a "mettere alla prova l'Occidente" e continuerà a farlo finché non riceverà "una risposta forte", dopo che la Polonia ha denunciato un "atto di ... ansa.it scrive