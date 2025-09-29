Nel panorama dei fumetti Marvel, la squadra degli Avengers si distingue per la sua capacità di rinnovarsi e di integrare personaggi con storie complesse e profonde. Recentemente, una novità importante ha attirato l’attenzione: in un’anteprima del numero 5 di New Avengers, viene svelata quale componente della formazione è stata riconosciuta come il “ arma segreta ” del team. Questo elemento, che si collega anche all’universo cinematografico Marvel, sottolinea il valore strategico di uno dei membri più iconici e amati. black widow: una storia di redenzione e rivincita. dalla spia all’eroina simbolo degli avengers. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Black Widow, l’arma segreta degli Avengers secondo Marvel