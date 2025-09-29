Bitget ‘Women lead crypto’ webinar nato per avvicinare le donne al Web3

(Adnkronos) – Web3, blockchain, criptovalute e finanza decentralizzata (Defi) saranno sempre più catalizzatori di nuove opportunità di carriera. E' quanto emerge dal Rapporto di Bitget research che ha evidenziato come l'adozione diffusa della blockchain, a un ritmo simile a quello dell'Intelligenza artificiale, potrebbe generare un aumento esponenziale di posti di lavoro, superando le attuali proiezioni .

