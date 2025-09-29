Bisaccia sequestrato un dispositivo elettronico illecito utilizzato per cacciare

Avellinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia venatoria e di antibracconaggio, ponevano sotto sequestro un dispositivo elettronico illecito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bisaccia - sequestrato

I Carabinieri sequestrano un dispositivo elettronico illecito utilizzato per la caccia - I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia vena ... irpinianews.it scrive

Bisaccia, rompe il braccialetto elettronico e prova a scappare: 47enne evade dai domiciliari - Ma la fuga dura poco: è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Bisaccia Sequestrato Dispositivo Elettronico