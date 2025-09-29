Bisaccia AV | I Carabinieri sequestrano un dispositivo elettronico illecito utilizzato per la caccia

Sequestrato un richiamo acustico illecito a Bisaccia: denunciati tre soggetti per esercizio della caccia con mezzi vietati.. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia venatoria e di antibracconaggio, ponevano sotto sequestro un dispositivo elettronico illecito, utilizzato per la caccia. Nello specifico,l’intervento è avvenuto in un fondo privato nel Comune di Bisaccia (AV), dove durante il sopralluogo, i militari rinvenivano un congegno elettroacustico utilizzato come richiamo per le quaglie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it