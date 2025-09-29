Bimbo di 5 anni caduto dal balcone a Torino | le condizioni restano critiche

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Torino, 29 settembre 2025. Restano molto gravi le condizioni del bambino di cinque anni caduto ieri pomeriggio dal balcone del primo piano di una palazzina in corso Taranto 181, alla periferia nord della città. Le condizioni del piccolo. Il bambino è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita, diretto da Simona Quaglia. Si trova in prognosi riservata; ha riportato un grave trauma cranico e al volto a seguito della caduta da oltre tre metri d’altezza. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava giocando sul balcone quando è precipitato nel vuoto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bimbo di 5 anni caduto dal balcone a Torino: le condizioni restano critiche

In questa notizia si parla di: bimbo - anni

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita

Ore disperate per il bimbo di 7 anni: lotta per la vita in rianimazione

Bimbo di 5 anni cade dal balcone, ricoverato in gravi condizioni - X Vai su X

Incidente domestico a Vernio, bimbo di 2 anni portato al Meyer. L'intervento della Misericordia di Vaiano ieri sera: il bambino ha riportato ustioni ad una mano https://www.tvprato.it/2025/09/incidente-domestico-a-vernio-bimbo-di-2-anni-portato-al-meyer/ - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo di 5 anni cade dal balcone - Il piccolo stava giocando, poi la tragedia: è ricoverato in gravi condizioni. Come scrive laprovinciadibiella.it

Torino, bimbo di 5 anni gioca e cade da balcone: è grave - Soccorso dal 118 di Azienda Zero, il piccolo è stato trasportato all'ospedale infantile Regina Margherita, in ... Segnala msn.com