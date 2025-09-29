Bimbo cade dal balcone a Torino restano gravi le condizioni per il trauma cranico

Restano gravi le condizioni di un bambino di cinque anni (da compiere a breve) caduto dal balcone ieri pomeriggio Torino, mentre stava giocando. L’incidente è avvenuto dal primo piano di un palazzo in corso Taranto 181, alla periferia Nord della città. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita, diretto da Simona Quaglia. È intubato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bimbo cade dal balcone a Torino, restano gravi le condizioni per il trauma cranico

In questa notizia si parla di: bimbo - cade

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Terni, 31enne incinta al nono mese cade dal secondo piano: morto il bimbo. Era appena stata dimessa dal reparto psichiatrico

Bimbo di 3 anni cade per 9 metri dal terzo piano: passanti chiamano i soccorsi, è grave

Torino, bimbo cade dal balcone: è grave Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

#Bimbo di 10 anni #cade dalla #minimoto e finisce in #ospedale - X Vai su X

Bimbo cade da balcone a Torino, restano gravi le condizioni - Restano gravi le condizioni di un bambino di cinque anni (da compiere a breve) caduto dal balcone ieri pomeriggio Torino, mentre stava giocando. Scrive msn.com

Un bimbo gioca e cade dal balcone al piano rialzato a Torino, è grave - Soccorso dal 118 di Azienda Zero, il piccolo è stato trasportato all'ospedale infantile Regina Margherita, in ... Riporta ansa.it