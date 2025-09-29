Il mondo dello spettacolo continua a intrecciare i propri fili tra passato e presente, offrendo spunti di interesse per gli appassionati di serie TV e cinema. Tra questi, un richiamo particolare riguarda la riconoscibilità di alcuni attori in ruoli diversi, che crea un ponte tra le produzioni più iconiche e le nuove uscite. In questo contesto si inserisce il ritorno sul grande schermo di Billie Lourd, nota per aver interpretato Chanel #3 nella serie televisiva Scream Queens. La sua partecipazione nel film Adulthood, disponibile ora in VOD, rappresenta una sorta di omaggio alla sua carriera passata, con dettagli che fanno sorridere i fan più affezionati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Billie lourd parla del suo ritorno in scream queens nella commedia adulta